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Индекс ММВБ на открытии торгов вырос до 1989,42 пункта

Экономика и бизнес
19 сентября, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Увеличение показателя составило 0,4%
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 0,4% до уровня 1989,42 пункта.

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