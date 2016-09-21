Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхт

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СОЧИ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Краснодарский край представит на форуме "Сочи-2016" масштабный проект строительства стоянок для яхт на Черноморском побережье. Марины (специально оборудованные стоянки яхт - прим. ТАСС) общей вместимостью в 4 тыс. мест планируется построить в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе, сообщили в понедельник корр. ТАСС в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.
"В рамках первой очереди планируется строительство 11 марин вместимостью от 150 до 600 яхт в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Ориентировочная стоимость строительства марин составляет порядка 230 млрд. рублей. Срок возврата инвестиций по каждому объекту - 7-12 лет", - отметили в департаменте.
Самую крупную марину, способную одновременно принять до 2 тыс. морских судов, планируется разместить на косе в поселке Алексино под Новороссийском. Власти Кубани уверены, что реализация проекта позволит создать вдоль побережья район интенсивного яхтинга с развитой инфрастуктурой. Вокруг каждой марины в будущем появится туристско- рекреационная зона с гостиницами.
Проект предполагает государственно-частное партнерство. На проектно-изыскательские работы и подготовку разрешительной документации администрация Краснодарского края готово выделить порядка 4 млрд. рублей. Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности, в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. Сейчас сочинский форум - современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке правительства РФ для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". Пятнадцатый по счету сочинский форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.