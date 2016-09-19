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Белоруссия готова содействовать Оману в налаживании сотрудничества с ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
19 сентября, 11:19 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
Минск рассматривает Оман как одного из перспективных торговых и инвестиционных партнеров в районе Залива, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия готова содействовать Оману в налаживании сотрудничества с Евразийским экономическим союзам (ЕврАзЭС). Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с представителями деловых кругов Омана.

"Наша страна готова содействовать Оману в налаживании сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Это огромный рынок товаров и услуг Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Армении, который насчитывает более 170 миллионов потребителей", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск рассматривает Оман как одного из перспективных торговых и инвестиционных партнеров в районе Залива. Президент указал на то, что этому способствовала активизация официальных контактов на правительственном и парламентском уровнях в течение последних двух лет, вспомнил свой визит в эту страну в 2007 году. "Белоруссия готова развивать отношения с Оманом по всем направлениям", - сказал он.

Лукашенко отметил "определенную положительную динамику" в развитии торговли между странами в текущем году, однако заявил, что "товарооборот остается крайне низким". "Уверен, что потенциал нашего экономического сотрудничества огромен и будет востребован", - сказал Лукашенко.

В частности, по его словами, Белоруссия может поставлять в Оман технику и готова создавать совместные предприятия на его территории.

"Видятся хорошие перспективы развития инвестиционного сотрудничества. В Белоруссии созданы самые благоприятные условия для ведения бизнеса. Мы не создаем никаких препятствий для реализации любых взаимовыгодных совместных проектов", - подчеркнул Лукашенко.

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