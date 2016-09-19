"Дыра" в капитале московского РУБанка составила 1,18 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского РУБанка по результатам обследования временной администрации на момент отзыва лицензии (22 августа 2016 года) составил 1,18 млрд руб., следует из бухгалтерского баланса кредитной организации, опубликованного в "Вестнике Банка России".

До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, отрицательный капитал банка составлял 1,17 млрд руб. Активы РУБанка составили 7,8 млн руб.

Банк России отозвал лицензию у московского РУБанка 22 августа за неудовлетворительное качество активов.

Согласно данным отчетности, по величине активов РУБанк на 1 августа 2016 г. занимал 462-е место в банковской системе РФ.