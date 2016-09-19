Три заявки на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток поступили в КРДВ

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Первые заявки на получение статуса резидента поступили в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) из Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатского края, сообщила в понедельник пресс-служба КРДВ.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" зарегистрировало три первых заявки на получение статуса резидента на сумму более чем 31,7 млрд. руб. Заявки поступили из новых территорий: Ванинского района (Хабаровский край), Корсаковского городского округа (Сахалинская область) и Петропавловск-Камчатского городского округа (Камчатский край)", - говорится в сообщении.

В порту Ванино инвестор АО "Прайм" планирует построить первый на Дальнем Востоке терминал по перегрузке сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн, промежуточному хранению и отгрузке в морские суда-газовозы для отправки на экспорт.

Мощность терминала - до 2 млн. тонн в год.

Планируется, что в Сахалинской области на базе существующей инфраструктуры порта Корсаков будет реализован проект по организации единого рыбного логистическо-перерабатывающего комплекса. В Петропавловск-Камчатском инвестором - компанией ООО "Новый дом" - задумано строительство гостиницы на 140 номеров различных категорий. Отель будет построен в административном центре города Петропавловск-Камчатский на берегу озера Култучное. Проектом предусмотрено также возведение вертолетной площадки и нового визит-центра для приемов российских и иностранных делегаций, в том числе правительственных.

"Расширение Свободного порта на четыре ключевых дальневосточных гавани дает дополнительные возможности инвесторам при выборе оптимального размещения инвестиционных проектов. Поступление заявок из новых территорий свидетельствует о первых положительных результатах и об эффективности режима, который успел себя положительно зарекомендовать в Приморском крае", - приводятся в сообщении слова генерального директора КРДВ Дениса Тихонова.

Успешные проекты - новые рабочие места

На данный момент на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток (ТОР и СПВ) уже реализовано десять проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет 9,6 млрд. рублей, трудоустроено 939 человек. Каждый проект является успешным примером для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения. С начала реализации федеральных законов о ТОР и СПВ в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 311 заявок на общую сумму более 708 млрд. рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 53,4 тыс. рабочих мест на Дальнем Востоке. Уже стали резидентами 177 компаний с объемом инвестиций более 520 млрд. рублей и планами создать более 40 тысяч рабочих мест.

Ранее ТАСС сообщал, что в июне границы Свободного порта Владивосток были расширены еще на несколько регионов Дальнего Востока: Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую области (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский), Чукотский автономный округ (Певек), Приморский край (Лазовский муниципальный район). Режим предусматривает круглосуточную работу пунктов пропуска через госграницу, упрощенный визовый режим для иностранных граждан, в том числе тех, кто пребывает на круизных судах. Также в рамках Свободного порта резиденты получат налоговые преференции и административные льготы.