Чистая прибыль ВТБ 24 за восемь месяцев составила 20,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль розничной "дочки" ВТБ - ВТБ 24 по РСБУ за январь - август 2016 года составила 20,4 млрд рублей против убытка годом ранее, сообщается в пресс-релиза кредитной организации.

По сравнению с аналогичным показателем 2014 г. (14,2 млрд руб.) банк нарастил прибыль на 43,7%, в годовом выражении к 2013 г. (13 млрд руб.) чистая прибыль ВТБ 24 выросла на 57%.

Ранее президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщал, что по итогам 2016 года финансовый результат банка может оказаться рекордным. В настоящее время самым успешным для банка является 2012 год, когда ВТБ 24 заработал 37,1 млрд рублей чистой прибыли.

ВТБ 24 является дочерним банком ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Уставный капитал банка составляет 103,9 млрд рублей.