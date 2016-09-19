ЦБ РФ снизил на 20 сентября курс доллара до 64,92 рубля

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 20 сентября официальный курс доллара на уровне 64,9173 рубля, что на 7,67 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 57,31 копейки, до 72,4477 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 30,01 копейки, до 68,3060 рубля.

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