Мень: задолженность по ипотеке в РФ составляет около 3%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Задолженность по ипотечным кредитам в России составляет примерно 3%. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень в интервью телеканалу НТВ.

"Настолько все-таки жесткие требования у Центробанка к банкам и у банков к клиентам по ипотечным кредитам, что это дало свой эффект, и сегодня порядка трех процентов задолженность. Это по сравнению с задолженностями по потребительским кредитам на порядок ниже", - сказал он.

Глава Минстроя отметил, что, несмотря на то, что минимальный первоначальный взнос при ипотечном кредите составляет 20%, в среднем граждане РФ первоначально вносят 37% от стоимости жилья.