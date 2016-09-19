Официальная безработица в России снизилась на 1,2% за неделю

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России сократилась за неделю на 1,2% до 892,2 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 7 по 14 сентября 2016 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2 % и составила 892 239 человек (по состоянию на 7 сентября 2016 года - 903 070 человек)", - говорится в сообщении ведомства.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 79 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в республиках Калмыкия, Коми, Алтай, Хакасия, Бурятия, Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Костромской областях. В Чувашской Республике, Республике Северная Осетия, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в Пензенской и Псковской областях.

По состоянию на 14 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила около 248,4 тысячи человек. Также по состоянию на 14 сентября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

По данным Росстата, на 1 сентября 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1,2 % от численности экономически активного населения. Год назад показатель был такой же.