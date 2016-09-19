Еврокомиссия начала расследование в отношении налоговой системы Польши

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БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия начала в понедельник расследование в отношении новой прогрессивной налоговой шкалы Польши в розничной торговле. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
"Еврокомиссия открыла расследование в отношении польской системы налогообложения в розничной торговле. Еврокомиссия озабочена тем, что прогрессивный налог, основанный на обороте компаний, дает компаниям с малым оборотом выборочные преимущества перед их конкурентами, что является нарушением норм ЕС по конкуренции", - заявила ЕК.
Еврокомиссия призвала Варшаву заморозить применение новой налоговой шкалы до завершения расследования. Эти налоговые нормы вступили в действие с 1 сентября этого года и пока в соответствии с ними налоги еще не уплачивались.