Еврокомиссия начала расследование в отношении налоговой системы Польши

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия начала в понедельник расследование в отношении новой прогрессивной налоговой шкалы Польши в розничной торговле. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия открыла расследование в отношении польской системы налогообложения в розничной торговле. Еврокомиссия озабочена тем, что прогрессивный налог, основанный на обороте компаний, дает компаниям с малым оборотом выборочные преимущества перед их конкурентами, что является нарушением норм ЕС по конкуренции", - заявила ЕК.

Еврокомиссия призвала Варшаву заморозить применение новой налоговой шкалы до завершения расследования. Эти налоговые нормы вступили в действие с 1 сентября этого года и пока в соответствии с ними налоги еще не уплачивались.