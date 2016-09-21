Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибов

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Проект крупнейшего в Краснодарском крае завода по производству грибов представит делегация региона на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе краевой администрации.

"Предприятие объемом производства свыше 500 тонн вешенок в год планируется разместить в станице Брюховецкой. В рамках проекта предполагается строительство восьми теплиц общей площадью 2 тыс. га. Ежемесячно планируется получать порядка 40 тонн грибов. Реализовываться продукция будет через торговые сети и оптовый рынок в крае и за его пределами", - говорится в сообщении ведомства.

Предприятие должно разместиться на участке площадью 5 гектаров, к которому уже подведены коммуникации. Общая стоимость проекта - 50 млн рублей. Предполагается, что он окупится за 7 лет. Как уточнили в администрации Кубани, сейчас в регионе есть только небольшие предприятия, объем производства продукции на которых не превышает 10 тонн грибов в месяц.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности, в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.