СМИ: переговоры Москвы и Каира по экспорту сельхозпродукции не касаются проблем с пшеницей

КАИР, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Переговоры Москвы и Каира по условиям экспорта египетской сельхозпродукции не затрагивают проблему импорта пшеницы из РФ, сообщает издание Al Watan. По информации газеты, намеченные в Москве переговоры для разрешения проблем, вызванных введением Роспотребнадзором ряда ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Египта, не будут касаться пшеницы, "которую Египет продолжит закупать у России".

По мнению профессора генетики сельскохозяйственного факультета университета Минуфии Мухаммеда Фатхи Салема, одной из причин введения Москвой ограничений на импорт египетских овощей и фруктов может быть возвращение турецкого рынка. "Турция предлагает свою продукцию в среднем на 20% дешевле египетской", - пояснил он.

Пшеница против овощей и фруктов

Ранее глава службы карантина при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации земель Египта Ибрагим Имбаби заявлял, что Каир продолжит импортировать пшеницу из РФ, но откажется от закупки зерна из районов, зараженных спорыньей. Он также подчеркивал, что Россия - один из крупнейших поставщиков пшеницы в Египет.

До недавнего времени допускались поставки зерна с содержанием спорыньи не более 0,05%, но в конце августа требования были ужесточены до "нулевого присутствия спорыньи в пшенице". Помимо России, в списке стран с выявленными признаками наличия грибка в зерне оказались Румыния, Украина, Аргентина, Франция и Австралия.

Вслед за претензиями Египта к качеству российской пшеницы Россельхознадзор выдвинул претензии к египетским фруктам. Ведомство объявило о введении с 22 сентября временных ограничений на ввоз растительной продукции из Египта "в связи с продолжающимися поставками небезопасной в фитосанитарном отношении подкарантинной продукции". В первую очередь речь идет об ограничении закупок цитрусовых и персиков, а также картофеля, томатов, перца.

Египет уже объявил об отправке в Москву в конце сентября технической комиссии в составе специалистов фитосанитарного карантина, органов экспортно-импортного контроля, а также совета по экспорту сельхозпродукции с "целью нахождения срочного решения возникшей проблемы, особенно в свете приближения экспортного сезона в ноябре, в частности, цитрусовых".

Экспорт египетской сельхозпродуции

Согласно официальному докладу Главного управления по фитосанитарному контролю сельхозпродукции Египта, "в этом году отмечен существенный рост экспорта продукции сельского хозяйства из Египта в Россию". Так, экспорт цитрусовых в РФ (порядка 307,55 тыс. тонн) составил пятую часть всего экспорта египетской продукции на мировой рынок.

В Россию также направляется более трети всего экспортируемого картофеля (131,901 тыс. тонн), а объем поставленных в РФ фруктов, в том числе персиков, гранатов, винограда, клубники и дыни, достиг в этом сезоне 14 тыс. 75 тонн.

Кроме того, Россия закупила у Египта более 2,404 млн тонн различных овощных культур, в том числе лук, чеснок, томаты, морковь, горох, перец, фасоль, различные виды капусты, а также зелень.

Общий объем экспортируемой на российский рынок сельхозпродукции оценивается ежегодно в $350 млн.