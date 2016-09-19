Новак: необходимые запасы топлива для работы энергосистемы РФ сформированы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сформированы необходимые запасы топлива для работы энергосистемы страны в осенне-зимний период, заявил глава Минэнерго Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Накоплены необходимые запасы объемов топлива. По 274 теплоэлектростанциям угля накоплено 16 млн тонн, это на 60% больше норматива. По мазуту - 2,7 млн тонн или 124%. По дизтопливу - 252 тысяч тонн иди 110%",- сказал Новак.

Он отметил, что на сегодня выполнение плана по капитальному ремонту генерирующего оборудования составляет 83,2%, что примерно на 4% выше темпов на аналогичный период прошлого года.

"По элетросетевому комплексу план выполнен на 96,3%, здесь также перевыполнение относительно прошлогодних показателей",- сообщил министр.

Готовность к зиме Воркутинской ТЭЦ-2 проверят в конце сентября

Министр также заявил, что Минэнерго в конце сентября проверит готовность к зиме Воркутинской ТЭЦ-2.

"Мы продолжаем по вашему поручению держать на контроле подготовку к осенне-зимнему периоду на Воркутинской ТЭЦ-2", - обратился Новак к Путину. "Здесь разработан план мероприятий, который сейчас находится на особом контроле и уже на 60% выполнен", - сообщил он.

"В конце этого месяца мы на месте проверим готовность этой теплоэлектростанции к прохождению осенне-зимнего периода",- сказал Новак.

Как он отметил, сейчас министерство начинает проверки и других объектов энергетики на готовность к зиме. "До 15 ноября все субъекты электроэнергетики должны получить паспорта готовности",- сказал Новак.

Ситуация в Крыму

Новак сообщил, что Минэнерго взяло под особый контроль подготовку к осенне-зимнему периоду в Крыму.

"На особом контроле у нас также подготовка в осенне зимнему периоду в Крыму. Сейчас еще продолжается курортный сезон и это накладывает отпечаток на возможность вывода (мощностей) в ремонт. Тем не менее ситуация стабильная",- сказал Новак.

По его словам, сформирован необходимый запас топлива и резервных источников энергоснабжения.