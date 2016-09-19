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ФАС рассмотрит дело против Apple 7 ноября

Экономика и бизнес
19 сентября, 16:57 UTC+3
Компанию подозревают в координации цен на iPhone
Материал из 1 страницы
© EPA/BODE MARKS

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 7 ноября рассмотрит дело против Apple о координации цен на iPhone. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Дело будет рассмотрено 7 ноября", - сказал представитель ФАС.

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