Медведев подписал документ о создании ТОР в трех моногородах

ГОРКИ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о создании территорий опережающего развития в трех моногородах. Об этом заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Я подписал документ о формировании в трех моногородах - Краснотурьинске, Надвоицах и Анжеро-Судженске - территорий опережающего развития. По этим трем городам решение принято", - сказал Медведев.

Он добавил, что это решение позволит создать более 6 тысяч рабочих мест, в том числе, на малых и средних предприятиях. Кроме того, по словам премьера, необходимо продолжить в моногородах "действенные меры по оздоровлению городской среды". С этой целью, по его словам, запускается программа "Пять шагов по благоустройству", которая коснется "оживленных городских пространств, молодежных центров, социальных учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых промышленных зон". Премьер добавил, что на основе этой работы будет составлен рейтинг эффективности мэров моногородов.

Медведев отметил, что моногородам требуется комплексное развитие, в том числе, в сфере образования, медицины, дорог, экологии и проч. "Все эти планы должны носить конкретный характер и иметь четкие и понятные для людей показатели на 2017-2018 годы", - указал премьер-министр.

Премьер напомнил, что всего в моногородах страны к 2018 году планируется создать более 200 тысяч рабочих мест. "Цель - уменьшить количество моногородлов, которые зависят от деятельности одного предприятия, чтобы они превратились в города с более здоровой структурой экономики, чтобы они утратили монопрофильность. Нам необходимо повысить занятость людей и инвестиционную привлекательность моногородов, создать более 200 тысяч новых рабочих мест к 2018 году, привлечь в новые города миллиарды дополнительных инвестиций и улучшить качество городской среды", - сказал Медведев.

По его словам, в ближайшие два года правительство продолжит "создавать новые возможности для бизнеса в моногородах, в частности, создавать в них территории опережающего развития, которые предусматривают налоговые и другие льготы, сохраняя этот режим в последующие годы вне зависимости от того, исключен ли такой город из перечня моногородов, или нет".