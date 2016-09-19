Медведев поручил "проинвентаризировать исполнение решений" последнего периода

ГОРКИ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству "еще раз проинвентаризировать исполнение решений", принятых в последний период.

"В контексте того, о чем говорил сегодня президент страны на совещании с членам и правительства, также хотел бы обратиться к коллегам по правительству еще раз проинвентаризировать все те решения и поручения, которые давались в последний период, с тем, чтобы нам лучше оценить наши возможности и наши обязательства. Имеем в виду исполнение тех обещаний, тех решений, которые были сделаны в последнее время, не забывая и о том, чем мы до этого занимались. Потом мы с вами обсудим, каким образом и за счет каких ресурсов они будут исполняться в ближайшие несколько месяцев", - сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.