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Медведев: необходимы более активные действия по модернизации ЖКХ

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:35 UTC+3
Премьер отметил, что в итоге необходимо добиться существенного, примерно на треть, сокращения числа аварий в коммунальных сетях к 2018 году
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ГОРКИ, 19 сентября. /ТАСС/. Необходимы более активные действия по модернизации ЖКХ с привлечением в эту сферу частных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Далеко не все проблемы отрасли решены. Люди ждут от нас более активных действий по модернизации ЖКХ. Здесь можно действовать по двум направлениям: это, во-первых, повышать прозрачность самой этой структуры, а во-вторых, создавать условия для привлечения частных денег в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, что должно быть предметом личного контроля высших должностных лиц регионов", - сказал Медведев.

Премьер добавил, что в итоге необходимо добиться существенного, примерно на треть, сокращения числа аварий в коммунальных сетях к 2018 году, улучшения качества услуг в сфере ЖКХ, "чтобы большинство людей благоприятно оценивали состояние этой отрасли".

Медведев подчеркнул, что улучшение качества жилищно- коммунального хозяйства находится в центре усилий правительства по улучшению городской среды в целом. "Еще несколько лет назад наши люди называли состояние ЖКХ проблемой номер один из-за сильного износа инфраструктуры, плохого сервиса. С тех пор некоторые изменения произошли, хотя назвать их кардинальными пока нельзя. Но некоторые изменения, притом в лучшую сторону, действительно, за последние несколько лет случились", - указал глава правительства.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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