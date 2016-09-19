Круизную линию между портами Крыма и Сочи планируется открыть весной 2017 года

СОЧИ, 19 сентября./ Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Регулярная круизная линия из порта Сочи в Крым может быть открыта уже весной 2017 года. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС генеральный директор АО "Сочинский морской торговый порт" Владимир Деркунов.

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"С февраля 2016 года активно ведется проработка проекта восстановления регулярного круизного судоходства по Черному морю с участием заинтересованных организаций, таких как группа компаний "Интермарин" (Россия), Министерство транспорта Крыма, АНО "Единая транспортная дирекция" и АО "Сочинский морской торговый порт". Открытие регулярной круизной линии по Черному морю из порта Сочи планируется на апрель 2017 года", - рассказал гендиректор порта Сочи.

По его словам, проект получил одобрение в Министерстве транспорта РФ. "В настоящее время проект находится в стадии реализации с использованием комфортабельного круизного судна под российским флагом для недельных морских круизов из базового порта Сочи по Черному морю с заходами в порты Новороссийск, Ялта, Севастополь", - отметил собеседник агентства.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.

Крымско-Кавказская линия работала до 1991 года

Возобновление круизов на Черном море станет возрождением открытой в 1859 году Русским обществом пароходов и торговли Крымско-Кавказская линии. К 1914 году между кавказскими и крымскими портами курсировали 10 морских судов общей вместимостью 1270 мест. Особенную популярность линия получила в середине XX века. На линии работали легендарные теплоходы "Россия", "Украина", Победа", "Адмирал Нахимов", "Иван Франко", "Таджикистан", "Дмитрий Шостакович" и др.

На 1 января 1988 года транспортный грузо-пассажирский флот Минморфлота СССР насчитывал 114 судов общей пассажировместимостью более чем 29 тыс. мест. Из них только на круизных линиях Черноморского морского пароходства (г.Одесса) работало 21 морское судно общей вместимостью 12 тыс. пассажиромест, обслуживающих 14 океанских и 20 внутренних линий. За год обслуживалось до 135 тыс. пассажиров, в том числе 10-15 тыс. иностранцев.

В 1991 году, после распада СССР и перехода Черноморского морского пароходства под юрисдикцию Украины, Крымско-Кавказская линия прекратила свое существование.

Попытки возрождения линии

В 2013-2014 годах пассажирское судно "Адриана" под флагом островного государства Сенкт-Китс и Невис совершило 20 круизов с заходами в порты Крыма и Сочи. Проект закрылся в июле 2014 года по причине введения санкционного режима к портам Крыма и Севастополя.

Два года назад очередной попыткой наладить круизное судоходство вдоль Черноморского побережья стала новогодняя круизная программа на комфортабельном пассажирском пароме "Изабелла 1" под флагом Белиза. После двух рейсов из Батуми по решению судовладельцев была закрыта по причинам невозможности заходов в порты Крыма и Одессы.

"Из-за бойкота портов Крыма со стороны ЕС и США и террористическими угрозами круизному судоходству в Турции, транзитное круизное судоходство в Сочи и на Черном море практически остановлено. Необходимо принятие срочных мер для создания отечественных проектов для восстановления Крымско-Кавказской круизной линии для российских туристов", - считает генеральный директор АО "Сочинский морской торговый порт". По его словам, спрос на круизы из Сочи по Черному морю особенно высок в период активного туристского сезона.

Портовики Сочи уверены, что открытие линии позволит сохранить рабочие места и обеспечит загрузку инфраструктуры нового Круизного порта Сочи, построенного к зимним Олимпийским Играм 2014 года, портов Ялты и Севастополя. В первый год работы линии, только в летнюю навигацию планируется перевозить до 40 тыс. пассажиров.

После масштабного строительства и реконструкции порта Сочи, в его новой круизной гавани могут одновременно находиться два круизных лайнера длиной до 300 метров, рассчитанных на 3,5 тыс. пассажиров и пассажирский паром длиной до 135 метров. Новый пассажирский терминал в Сочи пропускной способностью 1200 человек в час оснащен по последнему слову техники и не уступает лучшим зарубежным аналогам.