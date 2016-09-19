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Минстрой предложил направлять на благоустройство городов по 10 млрд руб. ежегодно

Экономика и бизнес
19 сентября, 19:17 UTC+3
Министерство предлагает направить эти средства на грантовую поддержку муниципальных образований
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ГОРКИ, 19 сентября./ТАСС/. Минстрой внес в правительство предложение о финансировании проектов благоустройства городов из федерального бюджета в объеме 10 млрд рублей ежегодно, начиная с 2017 года. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Сейчас мы будем с Минфином решать вопрос по поиску источников финансирования. Мы просим 10 млрд рублей на эту задачу (развитие проектов благоустройства городов - прим. ред.). Мы просим 10 млрд рублей, начиная с 2017 года", - сказал министр.

Минстрой предлагает направить эти  средства на грантовую поддержку муниципальных образований. "Мы рассматриваем как один из возможных вариантов конкурс "Лучшие муниципальные практики", там будут номинации по развитию проектов благоустройства. Победителей этих номинаций и будем стимулировать", - сообщил министр.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на урбанистическом форуме, отмечал, что благоустройство городов служит укреплению позиций страны в конкуренции за умы и инвестиции. По его словам, в связи с этим было принято решение сделать тему городской среды одним из приоритетных проектов стратегического развития РФ

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