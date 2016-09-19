Власти регионов получили право досрочно включать отопление в жилых домах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские регионы получили от правительства право досрочно начинать отопительный сезон, если поступят соответствующие обращения от граждан. Об этом, как сообщает сайт Кремля, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Этот отопительный сезон, Владимир Владимирович, отличается тем, что начали действовать наши новые правила, утвержденные правительством РФ. То есть сегодня регионы наделены правом отступать от федеральных стандартов по так называемой холодной неделе. Ранее необходимо было пять дней, чтобы температура была 8 градусов и ниже, после этого муниципалитет мог включать тепло", - сказал Мень.

По словам министра, теперь эта норма отменена и, если на улице холодно, но температура не достигла в течение пяти дней отметки в 8 градусов, по требованию населения региона отопление может быть досрочно включено.

"По просьбам граждан, по обращениям муниципалитеты могут подавать тепло в дома и в социальные объекты, не дожидаясь, собственно говоря, прохождения этой "холодной недели". Этим правом уже воспользовался ряд муниципалитетов в Амурской области, в Республике Марий Эл", - сказал Мень.