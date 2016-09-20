Медведев выступит на конференции ассоциации технопарков и зон инновационного развития

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит на торжественном открытии 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP 2016. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В конференции также примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, мэр Москвы Сергей Собянин, эксперты научных и технологических парков.
Международная ассоциация технопарков и зон инновационного развития IASP объединяет профессионалов в области управления технопарками, бизнес-инкубаторами и институтами поддержки развития науки и инноваций. В общей сложности IASP объединяет 40 технопарков по всему миру. Ежегодная конференция технопарков и зон инновационного развития (IASP World Conference) является ключевой площадкой для встреч, общения, обмена опытом руководителей и первых лиц научных парков разных стран.
В 2014 году инновационный центр "Сколково" совместно с Научным парком МГУ и Технопарком "Строгино" при поддержке правительства Москвы выиграли заявку на право проведения первой в России Всемирной конференции IASP в 2016 году в Москве. На конференции соберутся 1500 человек, из них более 500 - представители ведущих зарубежных технопарков и зон инновационного развития из 70 стран мира.