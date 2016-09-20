СМИ: Минтранс предлагает вносить в ж/д билеты информацию о гражданстве

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает указывать в билете на проезд в поезде дальнего следования сведения о гражданстве. Об этом пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.
В обосновании проекта приказа отмечается, что внесение информации о гражданстве в билеты на поезда дальнего следования необходимо для изменений в тарифной политике. "Данное изменение позволит усовершенствовать тарифную политику в сфере железнодорожных перевозок на основе принципа эффективности использования бюджетных средств и повысить доступность услуг транспортного комплекса для граждан Российской Федерации", - цитирует издание документ.
Нововведения в случае их принятия должны вступить в силу до конца этого года. По мнению экспертов, как отмечают "Известия", еще одной целью новшества может стать дополнительный контроль со стороны служб безопасности.