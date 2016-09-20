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Алексей Пивоваров стал генеральным продюсером телеканала RTVi

Экономика и бизнес
20 сентября, 2:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
С 2013 по 2016 год Алексей Пивоваров был продюсером и менеджером в холдинге "СТС Медиа"
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Телеведущий и продюсер Алексей Пивоваров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVi, основной офис которого находится в США, сообщает газета "Ведомости". Он будет отвечать за новостную политику телеканала и заниматься развлекательным контентом. Его задача - набрать новую команду и создать аудиторный облик канала, привлекательный для рекламодателя", - пишет издание со ссылкой на представителя RTVi. Кроме того, новый генеральный продюсер займется усилением присутствия телеканала в интернете.

"Мы хотим видеть RTVi не просто телеканалом, а современным медиа, доступным во всех средах, где есть наша аудитория: и в эфире, и в мобильных приложениях, и в социальных медиа", - сказал Пивоваров в интервью "Ведомостям".

С 2013 по 2016 год Алексей Пивоваров был продюсером и менеджером в холдинге "СТС Медиа", уточняет издание. Кроме того, журналист известен своей работой на телеканале НТВ. Он был ведущим вечерних выпусков новостных программ, корреспондентом проектов Леонида Парфенова.

RTVi - международный русскоязычный телеканал, вещающий в России, на Украине, в Казахстане, Молдавии, Грузии, странах Балтии, Германии, Израиле, Великобритании, Испании, США, Канаде и Австралии. Аудитория канала, по данным RTVi, составляет 25 млн человек. Канал был создан в 1997 году как международное подразделение НТВ.

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