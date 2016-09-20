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Биржевые торги в Токио начались разнонаправленным движением котировок

Экономика и бизнес
20 сентября, 3:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Инвесторы проявляют осторожность после некоторого падения индекса Доу-Джонса в Нью-Йорке и общего беспокойства, вызванного последними терактами в США, отмечает аналитический портал Nikkei
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ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись небольшим разнонаправленным движением котировок на фоне падения курсов акций, зафиксированного накануне в Нью-Йорке. За первые 15 минут операций (к 03:15 мск) на 0,36% до отметки 16 460,40 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны. В тоже время более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, подрос на 0,84% до 1312,34 пункта.

Инвесторы проявляют осторожность после некоторого падения индекса Доу-Джонса в Нью-Йорке и общего беспокойства, вызванного последними терактами в США, отмечает аналитический портал Nikkei. Игроки на рынке также тщательно следят за итогами начинающегося двухдневного заседания руководства центрального Банка Японии, указывает Масахиро Итикава, аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management.

В 09:00 (03:00 мск) за доллар давали около 101,9 иены - примерно столько же, сколько накануне в Нью-Йорке.

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