Биржевые торги в Токио начались разнонаправленным движением котировок

Трамп призвал не медлить с допросом подозреваемого во взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 20 сентября, 1:31
В ООН начинается общеполитическая дискуссия, в центре внимания Сирия и беженцыМеждународная панорама 20 сентября, 0:42
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделокЭкономика и бизнес 20 сентября, 0:27
Путин посетит Ижевск, где проведет заседание Военно-промышленной комиссииАрмия и ОПК 20 сентября, 0:21
Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной ОсетииМеждународная панорама 20 сентября, 0:08
Тибилов выставит свою кандидатуру на выборах президента в 2017 году, если "люди захотят"Международная панорама 20 сентября, 0:04
Twitter смягчил ограничения на размер сообщенийЭкономика и бизнес 19 сентября, 23:39
Церемонию вручения "Эмми" смотрело рекордно низкое число телезрителейКультура 19 сентября, 23:23
Власти регионов получили право досрочно включать отопление в жилых домахЭкономика и бизнес 19 сентября, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись небольшим разнонаправленным движением котировок на фоне падения курсов акций, зафиксированного накануне в Нью-Йорке. За первые 15 минут операций (к 03:15 мск) на 0,36% до отметки 16 460,40 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны. В тоже время более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, подрос на 0,84% до 1312,34 пункта.
Инвесторы проявляют осторожность после некоторого падения индекса Доу-Джонса в Нью-Йорке и общего беспокойства, вызванного последними терактами в США, отмечает аналитический портал Nikkei. Игроки на рынке также тщательно следят за итогами начинающегося двухдневного заседания руководства центрального Банка Японии, указывает Масахиро Итикава, аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management.
В 09:00 (03:00 мск) за доллар давали около 101,9 иены - примерно столько же, сколько накануне в Нью-Йорке.