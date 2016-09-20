Кабмин внес в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам

На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушкиПроисшествия 20 сентября, 9:50
ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партийМеждународная панорама 20 сентября, 9:29
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского краяСибирь 20 сентября, 9:28
Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследованияМеждународная панорама 20 сентября, 9:16
СМИ: Минфин РФ предлагает в 2017 г. повысить НДПИ на газ для независимых производителейЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:05
Столичные парконы оснастят видеорегистраторамиОбщество 20 сентября, 9:02
Глава "Альпари Голд": инвесторы в РФ начинают осознавать преимущества инвестиционных монетНовости партнеров 20 сентября, 9:00
СМИ: совладелец группы ПИК Гордеев покупает "Мортон"Экономика и бизнес 20 сентября, 8:54
В Москве заработали мобильные посты для контроля за правилами парковки на местах таксиМосква 20 сентября, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О единовременной выплате пенсионерам", - говорится в тексте распоряжения.
Законопроектом предусматривается произвести в январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей лицам, постоянно проживающим на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России.
"В соответствии с законопроектом, право на единовременную выплату имеют лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России", - говорится в сообщении.