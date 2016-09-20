Кабмин внес в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о единовременной выплате пенсионерам по 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О единовременной выплате пенсионерам", - говорится в тексте распоряжения.

Законопроектом предусматривается произвести в январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей лицам, постоянно проживающим на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России.

"В соответствии с законопроектом, право на единовременную выплату имеют лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России", - говорится в сообщении.