СМИ: Минфин предлагает повысить НДС и нагрузку на зарплаты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает реформу страховых взносов уже с 2017 г.: начать взимать их со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 г. довести ее до 26% (29% - с 2017 г., 28% - с 2018 г.), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

По словам источников издания, есть и альтернативный вариант: в 2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%.

Уже в следующем году можно получить еще почти 600 млрд руб., отмечает один из чиновников, еще 400 млрд - в 2018 г. и еще 200 млрд руб. - в 2019 г.

По данным газеты, идея Минфина обсуждалась на прошлой неделе премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Такая встреча была, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но не стал говорить о ее содержании. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова предложила обратиться за комментариями к Пескову.

Прорабатывались предложения Минфина в понедельник уже на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщили четыре федеральных чиновника. В его секретариате без комментариев подтвердили совещание. Решений нет, говорят чиновники, один из них отметил: "Договорится не удается, все ушло на уровень президента и премьера".

Работодатели сейчас платят в Пенсионный фонд 22% с зарплат до 796 000 руб. в год, а сверх этой суммы - 10%. В Фонд социального страхования - 2,9% с годовых заработков до 670 000 руб., в Фонд медицинского страхования - 5,1% со всей зарплаты. Снижение ставки до 29% при отмене порога зарплат приведет к выпадению доходов внебюджетных фондов в 0,1% ВВП, а до 28% - 0,4% ВВП, оценивает Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Провести "маневр" с 2017 г. вряд ли получится, рассуждает чиновник финансово-экономического блока, знакомый с идеями Минфина: надо учитывать не только бюджетную, но и социально-политическую ситуацию.

Представитель Минфина не ответили на запрос газеты.