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СМИ: совладелец группы ПИК Гордеев покупает "Мортон"

Экономика и бизнес
20 сентября, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Стороны не раскрывают сумму сделки
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Александр Ручьев

Александр Ручьев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Основатель девелоперской группы "Мортон" (один из крупнейших застройщиков Московской области) Александр Ручьев продал свою долю в бизнесе совладельцу строительной группы ПИК Сергею Гордееву. Об этом "Коммерсанту" сообщил сам покупатель и подтвердил Ручьев.

Гордеев получил полный контроль практически над всеми активами "Мортона", включая существующие объекты коммерческой недвижимости (200 тыс. кв. м), реализуемые и перспективные девелоперские проекты в Москве и Подмосковье (строительство 5,3 млн кв. м жилья в перспективе пяти-семи лет), земельный банк, достигающий 1 тыс. га, а также завод по производству панелей "ДСК "Град"". По собственным данным, "Мортон" за 9 месяцев 2016 года ввел 434 тыс. кв. м, выручка составила 45,29 млрд руб. По прогнозам, по итогам 2016 года выручка группы превысит 71 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2015 году.

"Мое намерение (купить "Мортон" - "Ъ") совпало с желанием Александра сосредоточиться на других направлениях бизнеса", - поясняет Гордеев. Ручьев подтвердил, что теперь займется развитием построенного им технопарка "Физтех", реализацией проектов по производству высокотехнологических материалов на экспорт, а также ранее анонсированных зарубежных проектов в сфере ЖКХ (речь идет о Вьетнаме, Монголии, Египте). Основатель "Мортона" утверждает, что вышел из бизнеса, так как в девелопменте для него "не осталось новых вызовов".

Стороны не раскрывают сумму сделки. Гордеев лишь уточняет, что "Мортон" для него - стратегическая инвестиция. Он не намерен интегрировать "Мортон" в группу ПИК, где ему принадлежит 29,9%. Аналитик Sberbank CIB Юлия Гордеева оценивает стоимость только земельного банка "Мортона" и ДСК в 60 млрд руб. без учета долга. Руководитель департамента оценки АКГ "МЭФ-Аудит" Дмитрий Трофимов говорит, что текущая справедливая стоимость всего бизнеса "Мортона" достигает 165 млрд руб. без учета долга, который осенью 2015 года составлял 20 млрд руб.

В последнее время активы на рынке недвижимости скупала в основном группа БИН семьи Гуцериевых-Шишхановых.

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