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Источник: "Аэрофлот" в июле перевел офисы в новый терминал каирского аэропорта

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:08 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
На прошлой неделе сотрудники компании обустроили кассу продаж билетов, которая расположилась практически у входа в зал вылета
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КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Российская компания "Аэрофлот" в плановом порядке перевела свои офисы в обновленный второй терминал Каирского международного аэропорта еще в июле этого года. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник в Каире.

"На момент переезда в новый терминал старый контракт на помещения в здании первого терминала заканчивался. Там все офисы были сданы, а переезд состоялся еще в июле, - отметил собеседник агентства. - На прошлой неделе сотрудники компании обустроили кассу продаж билетов, которая расположилась практически у входа в зал вылета. Там размещена соответствующая табличка и рекламные постеры "Аэрофлота", рабочий офис расположен в зоне, недоступной для пассажиров".

По информации источника, официальное открытие второго терминала запланировано на первую половину октября. "В настоящее время работы по реконструкции терминала находятся на завершающей стадии и его открытие ожидается в начале следующего месяца, - сообщили он. - Доступ туда пока ограничен, он находится под охраной, а вход в здание разрешен только рабочим и сотрудникам компаний".

Побывавшие в Египте в начале 7-10 сентября российские эксперты уже проводили проверку безопасности второго, реконструированного, терминала. Специалисты из РФ планируют совершить еще одну инспекционную поездку в Каир уже после того, как он начнет функционировать. Предположительно, именно на него ляжет основная нагрузка по обслуживанию россиян после возобновления авиасообщения между двумя странами, полностью прерванного в ноябре прошлого года после авиакатастрофы российского самолета А321 в небе над Синаем.

Лайнер А321 "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

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