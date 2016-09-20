Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы "Мир"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России завершил работы по интеграции с национальной платежной системой "Мир" и приступил к обслуживанию карт в банкоматах и торгово-сервисной сети, сообщается в пресс-релизе банка.

"Количество pos-терминалов, принимающих карты "Мир" в торгово-сервисных предприятиях, составляет на текущий момент более 80 тыс. и увеличивается с каждым днем. Также Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приема карт "Мир", - отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой приводятся в сообщении.

Она также добавила, что переход на обслуживание карт "Мир" во всех устройствах самообслуживания Сбербанка будет завершен в октябре 2016 г. В начале 2017 г. банк планирует обеспечить 100% прием карт "Мир" в своей платежной инфраструктуре.

"Сбербанк - один из ключевых партнеров НСПК (Национальная система платежных карт - прим. ред.), поскольку именно он обеспечивает большую долю эмиссии и эквайринга банковских карт в России. Начало раскрытия инфраструктуры в этом году - плановый и значимый шаг развития национальной платежной системы карт "Мир", - цитирует пресс-служба Сбербанка слова коммерческого директора АО "НСПК" Сергея Радченкова.

Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность российской финансовой системы, а граждан России удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") создана 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - "Мир". Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта. К настоящему времени в РФ эмитировано свыше 500 тыс. карт "Мир".