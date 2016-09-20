Глава НСПК: карты "Мир" к концу 2016 г. будут выпускать 50-60 банков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число банков, выпускающих карты платежной системы "Мир", к концу текущего года может увеличиться до 50-60. Такое мнение высказал генеральный директор акционерного общества "Национальная система платежных карт" (НСПК) Владимир Комлев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в июне 2016 года Комлев отмечал, что 22 банка занимаются эмиссией и выдачей карт, а к платежной системе "Мир" уже присоединились 111 российских банков.

"Я думаю, что до конца года количество банков, которые реально выпускают карты из тех, кто присоединился к правилам платежной системы, увеличится до 50-60 банков, - сказал Комлев. - Надеемся, что уже более сотни банков будут осуществлять эквайринг, обслуживание карт платежной системы "Мир".

Он добавил, что в этом году НСПК собирается "обеспечить существенные покрытия сети приема" совместно с партнерами. "Это должны быть где-то порядка 85% по торговым сетям и все банкоматные точки в России должны работать с картами "Мир", - подчеркнул Комлев.

Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность российской финансовой системы, а граждан России удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. В июле 2014 года была создана НСПК - оператор платежной системы "Мир".