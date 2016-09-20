ВЦИОМ: индексы потребительского и кредитного доверия в РФ достигли максимума в 2016 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Индекс потребительского доверия (показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок) в августе вырос относительно июльского значения (с 32 до 36 пунктов), достигнув максимума в текущем году. Годового максимума достиг и индекс кредитного доверия, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные сегодня на сайте организации.

"Для крупных трат и кредитования, по мнению россиян, сейчас более благоприятное время, чем было в начале года. Индекс потребительского доверия, постепенно прибавляя с января, в августе достиг 36 п., при диапазоне от 10 до 90 п. Год назад показатель был немного ниже (32 п.), тогда как в предыдущие годы уровень значений, напротив, был выше", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что 60% опрошенных считают нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок, а 24% - приемлемым.

По данным ВЦИОМ, годового максимума достиг и индекс кредитного доверия (показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования). В августе он составил 22 п. (в июле - 21 п., в мае - 20 п.). При этом отношение россиян к банкам за последние месяцы остается противоречивым. Доля тех, кто считает необходимым положить свободные деньги на счет, составляет 36% (в июле - 35%), тогда как 38% советуют забрать деньги со счета (в июле - 40%).

Отмечается также, что большинство россиян (61%) по-прежнему считает необходимым сократить повседневные расходы. В мае таким образом ответил 61% респондентов, в июле - 64%.

"Домохозяйства не торопятся расставаться с деньгами, это ведет к замедлению скорости оборота денег в экономике, что подавляет инфляцию. В то же время с начала 2016 года продефляционные настроения стали ослабевать. В основе этого процесса - крепнущая уверенность общества в том, что риски массовой безработицы миновали. Все эти факты, взятые в целом, говорят о том, что общественное сознание понимает, что экономика становится ближе к фазе подъема", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

В опросе ВЦИОМ 27-28 августа 2016 г. приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках девяти федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.