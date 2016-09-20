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"Транснефть": ИНК из-за лесных пожаров приостановила поставки нефти в ВСТО

Экономика и бизнес
20 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В настоящее время продвижение огня остановлено
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пожары в Сибири подошли вплотную к трассе нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), "Иркутская нефтяная компания" приостановила поставки нефти, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

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"Остается сложной ситуация с пожарами в Иркутской области и республике Якутия. 6 лесных пожаров с очагами менее 5 км от объектов ВСТО. Огонь подошел до оси трубопровода у НПС14 (Олекминский район Якутии) на 400 метров, у НПС 8 (Киренский район Иркутской области) на 300 метров, у ЦРС "Братск" на 300 метров", - сказал он.

Демин отметил, что в настоящее время продвижение огня остановлено, контур локализован, проведена дополнительная опашка объектов.

"Вчера из-за сильного задымления ИНК прекратила сдачу с Ярактинского месторождения. Сегодня мораторий на сдачу сохранился", - сказал он.

В тоже время, отметил Демин, во вторник с 6:15 мск началось заполнение нефтью трубопровода Куюмба-Тайшет со стороны Тайшета (ГНПС 1). "А в рамках комплексного опробования в 7:15 утра по мск начался прием первых 3000 тонн с Мессояхинского месторождения в нефтепровод Заполярье- Пурпе", - добавил он.

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