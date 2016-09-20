Энергокомпания выплатила более 2 млрд руб. налогов после возбуждения уголовного дела

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Руководители одного из энергосбытовых холдингов и его дочерней компании, контролирующие деятельность поставщиков электроэнергии на территории 12 субъектов РФ, выплатили 2 млрд рублей налогов после того, как в отношении них было возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По результатам расследования публичное акционерное общество (ПАО) в полном объеме возместило причиненный бюджету РФ ущерб на сумму более 2 млрд рублей. Уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера предприятия было прекращено на основании ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УПК РФ в связи с тем, что лица впервые совершили преступление, осознали содеянное и полностью погасили материальный ущерб", - рассказала Волк, не уточнив, о какой именно компании идет речь.

Представитель МВД пояснила, что ранее в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ выявили и задокументировали противоправную схему уклонения в особо крупных размерах от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость со стороны руководителей одного из энергосбытовых холдингов и его дочернего акционерного общества.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ. Генеральный директор данного предприятия и главный бухгалтер были допрошены в качестве подозреваемых, после чего им было предъявлено обвинение.