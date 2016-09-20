"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в США

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) открывает собственное представительство в США - Uniwagon North America Corp. Как сообщили в пресс-службе ОВК, доля участия ОВК в уставном капитале новой компании составляет 100%.

"Открытие Uniwagon North America Corp. связано с реализацией плана железнодорожного холдинга ОВК по выводу его продукции на североамериканский рынок и организации нового канала сбыта. Компания будет зарегистрирована и начнет функционировать до конца сентября", - говорится в сообщении.

Ранее ОВК сообщала о заключенных контрактах с глобальным поставщиком высокотехнологичной продукции для железных дорог корпорацией Wabtec и компанией Cardwell Westinghouse (подразделение Wabtec). В частности, стороны договорились о поставках на американский рынок крупного вагонного литья (рамы боковой и балки надрессорной) для производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой 30 тс), а также комплектов высокопрочных вагонных пружин.

"Мы уверены в успехе на экспортных направлениях, поскольку уже имеем компетенции и производственные активы мирового уровня. Кроме американского рынка, мы пробуем наладить взаимодействие с компаниями стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора по развитию бизнеса ОВК Максима Куземченко.

НПК ОВК - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, транспортная компания ООО "Восток1520" и др. Парк компании в собственности и под управлением - более 28 тыс. грузовых вагонов.

Основные акционеры ОВК - президент группы ИСТ Александр Несис и его партнеры. Доля ICT Holding Ltd (владеет акциями ОВК через United Wagon Plc) составляет 74,71%, ОАО "Ронин Траст" - 13,1%.