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РФ и Польша согласовали расширение полетов польской авиакомпании Lot над Сибирью

Экономика и бизнес
20 сентября, 11:35 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Детали соглашения являются конфиденциальными
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ВАРШАВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша и Россия подписали соглашение, расширяющее возможности крупнейшей польской авиакомпании Lот по организации полетов над Сибирью, сообщило польское Управление гражданской авиации во вторник.

По информации пресс-службы, переговоры о регулярных рейсах между Польшей и Россией состоялись в Варшаве 6-7 сентября.

"Они прошли в конструктивной и дружественной атмосфере. Это важный шаг к дальнейшему сотрудничеству", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности председателя управления Петра Самсона.

В пресс-релизе также отмечается, что в результате консультаций было подписано соглашение, "ставшее очередным шагом в направлении обеспечения оптимальных условий реализации планов отдельных авиаперевозчиков обеих сторон". При этом польская сторона считает "хорошим знаком" готовность российской стороны продолжать укрепление сотрудничества между Польшей и РФ в сфере воздушного транспорта.

В то же время детали соглашения являются конфиденциальными и не могут быть представлены общественности, подчеркнули в управлении.

Достигнутое с РФ соглашение высоко оценили и в авиакомпании Lот, так как полеты над Сибирью дают ей возможность развивать новые маршруты. В настоящее время авиаперевозчик осуществляет полеты в Пекин и Токио, а с октября сможет летать еще и в Сеул.

"Последние переговоры с российской стороной были конструктивными. Мы уверены, что не будет проблем с полетами над Сибирью, если говорить об открытии новых маршрутов в Азию в будущие годы или же об увеличении числа полетов в Токио или Пекин", - сказал Польскому агентству печати пресс-секретарь Lот Адриан Кубицкий.

Lот - крупнейшая польская авиакомпания, совершает полёты в 49 городов 31 страны. Является членом Star Alliance, имеет дочернюю компанию Eurolot, занимающуюся пассажирскими перевозками внутри Польши.

За первые пять месяцев текущего года авиакомпания перевезла 2 млн пассажиров, по итогам года этот показатель должен составить 5,5 млн, а к 2020 году Lот планирует довести число пассажиров до 10 млн.

В авиапарке перевозчика 70 самолетов, в том числе 16 новых машин Dreamliner. Планируется, что в ближайшие 4 года авиалинии станут прибыльными и займут 25% на польском рынке. В текущем году доход компании от основной деятельности составит более 125 млн злотых ($33 млн).

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