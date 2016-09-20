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Круглый стол, посвященный успехам агропромышленного комплекса РФ. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:10 UTC+3
В мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач, гендиректор Российского экспортного центра Петр Фрадков и другие
Материал из 1 страницы

В ТАСС проходит круглый стол, посвященный ключевым вызовам российского агропромышленного комплекса.

О наиболее востребованной сельскохозяйственной продукции и создании отрасли, способной обеспечить продовольственную независимость России и эффективную конкуренцию на международных рынках, рассказывают министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, генеральный директор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров компании "Русагро" Вадим Мошкович, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ  Виталий Шеремет.

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