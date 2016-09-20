Круглый стол, посвященный успехам агропромышленного комплекса РФ. Видеотрансляция

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит круглый стол, посвященный ключевым вызовам российского агропромышленного комплекса.
О наиболее востребованной сельскохозяйственной продукции и создании отрасли, способной обеспечить продовольственную независимость России и эффективную конкуренцию на международных рынках, рассказывают министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, генеральный директор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров компании "Русагро" Вадим Мошкович, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и руководитель практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет.