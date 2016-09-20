ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Шереметьевской таможни при контроле пассажиров рейса Гонконг - Москва задержали впервые партию новых смартфонов iPhone 7.
Как сообщили в пресс-службе ФТС, на "зеленом коридоре" был остановлен гражданин России, пытавшийся незаконно провезти 43 незадекларированных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Партия была задержана в связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товара, телефоны отправлены на экспертизу.
Презентация iPhone 7 и iPhone 7 Plus состоялась 7 сентября, продажи в России новых смартфонов начнутся 23 сентября. Максимальная объявленная стоимость iPhone 7 в России составляет 74 990 руб., iPhone 7 Plus - 85 990 руб.
Итоги презентации новых продуктов Apple: что нового