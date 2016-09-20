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ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7

Экономика и бизнес
20 сентября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Пассажир рейса Гонконг - Москва пытался пройти через "зеленый коридор"
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© EPA/ALEX HOFFORD

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Шереметьевской таможни при контроле пассажиров рейса Гонконг - Москва задержали впервые партию новых смартфонов iPhone 7.

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Как сообщили в пресс-службе ФТС, на "зеленом коридоре" был остановлен гражданин России, пытавшийся незаконно провезти 43 незадекларированных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Партия была задержана в связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товара, телефоны отправлены на экспертизу.

Презентация iPhone 7 и iPhone 7 Plus состоялась 7 сентября, продажи в России новых смартфонов начнутся 23 сентября. Максимальная объявленная стоимость iPhone 7 в России составляет 74 990 руб., iPhone 7 Plus - 85 990 руб.

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