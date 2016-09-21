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Оренбургская область подпишет на "Сочи-2016" соглашение с Российским экспортным центром

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:41 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Российский экспортный центр создан в структуре Внешэкономбанка для поддержки в работе с экспортерами
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

© Михаил Метцель/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Оренбургская область намерена подписать в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" соглашение с АО "Российский экспортный центр", сообщили сегодня корр. ТАСС в региональном правительстве.

"В Сочи планируется подписать соглашения о сотрудничестве с компанией "Российский экспортный центр", с компанией "Почта Банк", а также Советом министров Республики Крым и другими регионами", - сказали в правительстве.

На форуме губернатор Оренбургской области Юрий Берг проведет деловую встречу с руководителем компании "Газпром нефть" по вопросам реализации соглашений о социально- экономическом сотрудничестве между компанией и областью, а также реализации программы импортозамещения. Соглашение о социально- экономическом партнерстве на 2017-2019 годы было подписано в июне текущего года.

Российский экспортный центр создан в структуре Внешэкономбанка для поддержки в работе с экспортерами.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

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