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Страховщики предлагают отменить фиксированную выплату за порчу имущества пассажиров

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Инициатива касается отмены фиксированной выплаты в размере 11 тыс. рублей, поскольку такая норма закона создает основания для необоснованного обогащения граждан и мошенничества
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) в рамках закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика" (ОСГОП) предлагает изменить порядок страховых выплат за порчу имущества пассажиров при перевозках в самолетах, поездах, троллейбусах, автобусах и в ином общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщил начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат НССО Валерий Карпов.

Сейчас в соответствии с законом об ОСГОП за повреждение имущества пассажира по вине перевозчика предусмотрена выплата в пределах 23 тысяч рублей. Под имущество подпадает, например, багаж или ручная кладь в самолете.

Для получения компенсации нужно предъявить багажные квитанции или подтверждающие фактическую стоимость багажа документы. Если подтверждающих документов нет, то выплата рассчитывается по нормативам, установленным законом: 600 рублей за килограмм багажа и фактическая выплата в размере 11 тыс. рублей за любое повреждение имущества до тех пор, пока не доказано, что вред причинен в большем размере.

Инициатива НССО касается отмены фиксированной выплаты в размере 11 тыс. рублей, поскольку такая норма закона создает основания для необоснованного обогащения граждан и мошенничества. "Бывают такие ситуации, что потерпевший приходит к страховщику со старым поврежденным чемоданом, стоимость которого 1 тысяча рублей, и просит возместить ему вред. Страховщик по закону возмещает ему 11 тысяч рублей. В итоге у нас в 90% случаях происходит необоснованное обогащение граждан... Около 50% из этих 90% - это выплаты мошенникам, когда даже не нужно доказывать размер ущерба, (действует) просто заявительный порядок", - объясняет Карпов.

В НССО считают, что если в рамках закона об ОСГОП страховые выплаты в размере 11 тыс. рублей за ущерб имуществу пассажиров отменить не удастся, то тогда в законе необходимо указать, что выплата осуществляется "в размере фактического вреда, но не более 11 тысяч рублей", с документальным подтверждением размера ущерба.

Предложение об изменении порядка страховых выплат за вред имуществу НССО уже представил на рабочих совещаниях с Банком России и Минфином (выступает субъектом законодательной инициативы). Однако пока никакой реакции не последовало, сказал Карпов.

По его словам, на компенсации за вред имуществу пассажиров приходится 0,5% от совокупного объема всех выплат в рамках ОСГОП, при этом практически все выплаты по имуществу пассажиров уходят мошенникам.

Закон об ОСГОП вступил в силу в 2013 году и распространяется на все виды коммерческих пассажирских перевозок, за исключением метрополитена. По закону все перевозчики обязаны страховать ответственность за возможное причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Ежегодные сборы по этому виду страхования составляют примерно 3,5 млрд рублей.

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