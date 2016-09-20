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Росалкогольрегулирование с начала 2016 года закрыло более 100 подпольных цехов и складов

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В ходе мероприятий на подпольных производствах было изъято более 33 млн литров нелегальной продукции
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование (РАР) с начала 2016 года закрыло более 100 подпольных цехов и складов по изготовлению и реализации алкоголя. Как сообщили ТАСС в ведомстве, в ходе мероприятий на подпольных производствах было изъято более 33 млн литров нелегальной продукции, а также свыше семь млн поддельных федеральных специальных (ФСМ) и акцизных марок (АМ).

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В РАР также отметили, что количество нарушений в январе - сентябре текущего года превысило аналогичные показатели за весь 2015 год.

Так, в 2015 году было выявлено 36 нелегальных цехов и 20 подпольных складов, вследствие чего было арестовано и изъято более пять млн литров сырья и готовой продукции, а также пять млн поддельных ФСМ и АМ.

Нелегальные предприятия работали без разрешительных документов. Продукция производилась и хранилась в антисанитарных условиях, без соблюдения технологических требований и представляла опасность здоровью и жизни потребителей.

При этом, практически весь алкоголь был маркирован федеральными специальными или акцизными марками с признаками подделки. Сырье для производства также было произведено нелегально - без получения соответствующих лицензий и уплаты налогов.

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