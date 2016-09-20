Представители более 20 российских регионов примут участие в ярмарке инвестиций в Китае

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ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Представители более 20 российских регионов примут участие в ежегодной Китайской ярмарке зарубежных инвестиций (COIFAIR-2016). Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом КНР Хэ Чжэньвэй.
"Прибудет деловая делегация из России. У нас будут представители более 20 субъектов РФ. Они расскажут о своих регионах", - сказал он.
Хэ Чжэньвэй отметил, что в рамках COIFAIR-2016 впервые состоится российско-китайская выставка продуктов питания. "Я надеюсь, что с помощью сотрудничества в сфере сельского хозяйства мы сможем увеличить объем двусторонней торговли", - заявил он. В качестве перспективного направления взаимодействия Хэ Чжэньвэй указал на поставки российского мороженого в Китай, напомнив о том, что президент РФ Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку этого лакомства во время встречи в Ханчжоу. Представитель китайской ассоциации высказал мысль, что возможно также разместить производство данного российского продукта в КНР.
Восьмая Китайская ярмарка зарубежных инвестиций (COIFAIR-2016) пройдет в Пекине 20-21 октября нынешнего года. В ее рамках будет организован китайско-российский форум по капиталовложениям. В прошлом году представители 14 регионов РФ привезли в Пекин на ярмарку COIFAIR-2015 проекты на 1,5 млрд долларов.