Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения по изменению тех или иных налоговых платежей затрагиваются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, однако решения по этим вопросам являются прерогативой правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, все эти вопросы, связанные с налоговыми маневрами и так далее, они затрагиваются на совещаниях у президента по экономическим вопросам так или иначе, но хочу напомнить, что все-таки это целиком и полностью прерогатива правительства и в данном случае первоисточником является именно правительство", - сказал представитель Кремля.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что Минфин РФ предлагает рассмотреть вопрос о повышении НДС, а также изменении размеров страховых взносов.