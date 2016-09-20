Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения по изменению тех или иных налоговых платежей затрагиваются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, однако решения по этим вопросам являются прерогативой правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, все эти вопросы, связанные с налоговыми маневрами и так далее, они затрагиваются на совещаниях у президента по экономическим вопросам так или иначе, но хочу напомнить, что все-таки это целиком и полностью прерогатива правительства и в данном случае первоисточником является именно правительство", - сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Минфин РФ предлагает рассмотреть вопрос о повышении НДС, а также изменении размеров страховых взносов.