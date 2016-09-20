Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
По словам пресс-секретаря президента РФ, предложения по изменению тех или иных налоговых платежей затрагиваются на совещаниях, но решения по этим вопросам находятся в компетенции кабмина
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения по изменению тех или иных налоговых платежей затрагиваются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, однако решения по этим вопросам являются прерогативой правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также
СМИ: Минфин предлагает повысить НДС и нагрузку на зарплаты

"Безусловно, все эти вопросы, связанные с налоговыми маневрами и так далее, они затрагиваются на совещаниях у президента по экономическим вопросам так или иначе, но хочу напомнить, что все-таки это целиком и полностью прерогатива правительства и в данном случае первоисточником является именно правительство", - сказал представитель Кремля.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Минфин РФ предлагает рассмотреть вопрос о повышении НДС, а также изменении размеров страховых взносов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
4
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
5
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
6
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама