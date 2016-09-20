Спрос на десятилетние облигации "Почты России" превысил предложение в три раза

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Почта России" закрыла книгу заявок на биржевые облигации суммой 5 млрд руб. серии БО-03 со ставкой купона 9,35% годовых. Спрос превысил предложение в три раза, сообщила пресс-служба компании.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, привлеченные в результате размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы.
"В ходе размещения ценных бумаг предприятия спрос превысил имеющееся предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,65-9,95%, книга заявок (поступило свыше 30 заявок инвесторов) в диапазоне была переподписана в три раза", - говорится в сообщении.
Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской бирже 22 сентября 2016 г. Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" и Райффайзенбанк, соорганизатором - АКБ "Связь-банк". Агентом по размещению выпуска выступил банк Райффайзенбанк.
"Почта России" объявила о планах размещения биржевых облигаций в марте 2016 г.