Службу безопасности "Роснефти" возглавил бывший сотрудник ФСБ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" сменила главу службы безопасности, на должность вице-президента - руководителя службы назначен Олег Феоктистов.

"Олег Феоктистов родился в 1964 г. в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ", - говорится в сообщении компании.

Ранее исполнял обязанности вице-президента - руководителя службы Василий Юрченко, он продолжит работу в компании первым заместителем Феоктистова.