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Службу безопасности "Роснефти" возглавил бывший сотрудник ФСБ

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Прежний руководитель службы продолжит работу в компании первым заместителем Олега Феоктистова
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" сменила главу службы безопасности, на должность вице-президента - руководителя службы назначен Олег Феоктистов.

"Олег Феоктистов родился в 1964 г. в Москве, окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ", - говорится в сообщении компании.

Ранее исполнял обязанности вице-президента - руководителя службы Василий Юрченко, он продолжит работу в компании первым заместителем Феоктистова.

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