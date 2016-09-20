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Ставропольский край может наладить экспорт зерна через иранскую СЭЗ "Энзели"

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:33 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, сентября. /ТАСС
По данным Министерства экономического развития края, в 2015 году Иран занял шестое место по экспорту продукции из Ставрополья
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СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Торгово-промышленной палаты Ставропольского края и Свободной экономической зоны Энзели (Иран) подписали во творник в Ставрополе соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы предлагаем вам экспортировать зерно через Энзели в другие страны, это на треть сократит путь и транспортные расходы. Также мы предлагаем вам участие в выставках, готовы организовать выставку ставропольской продукции в Энзали, чтобы показать нашему народу, какие товары есть в крае", - сказал на подписании соглашения председатель совета директоров Ассоциации инвесторов свободной экономической зоны Энзели Амани Андебили Асгара Малек Мохаммади.

Представители иранской делегации пригласили ставропольских предпринимателей принять участие в выставке, которая пройдет в Иране в декабре 2016.

"Иран - близкая страна, логично развитие более плотного сотрудничества после открытия границ и снятия ограничений. Есть взаимный интерес, есть продукция, которой мы можем успешно обмениваться, более удобная логистика, это экономически выгодно", - сообщил журналистам президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец.

По данным Министерства экономического развития края, в 2015 году Иран занял шестое место по экспорту продукции из Ставрополья. Ежегодный внешнеторговый оборот Ставропольского края с Ираном превышает $20 млн.

Свободная экономическая зона Энзели находится в южной части побережья Каспийского моря и занимает площадь более 9,4 тыс. га, имеет налоговые льготы. СЭЗ включает в себя порт, через который проходит большой поток импорта, в том числе из России.

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