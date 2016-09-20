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"Роснефть" сменила руководство НПЗ в Ангарске, где были выявлены массовые хищения топлива

Экономика и бизнес
20 сентября, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Генеральным директором предприятия назначен Василий Захаров
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" сменила руководство "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК, входит в состав "Роснефти"), где ранее были выявлены масштабные хищения дизельного топлива. Генеральным директором предприятия назначен Василий Захаров, говорится в сообщении "Роснефти".

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Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске выявлены масштабные хищения дизтоплива

Начальником управления экономической безопасности назначен Дмитрий Киричков, финансовым директором - Ольга Залуцкая, начальником правового управления - Юлия Кузьмина, заместителем генерального директора по персоналу и социальным программам - Александр Украинцев.

Ранее стало известно, что генеральный директор АНХК Игорь Павлов был уволен после выявления масштабных хищений с предприятия. О том, причастен ли к ним Павлов, не сообщалось.

По информации источника ТАСС, с НПЗ "Роснефти" откачивали около 50 тонн нефтепродуктов в день. Основными участниками группы были три человека (в настоящее время задержаны), одним из которых был специалист предприятия, хорошо осведомленный в системе трубопроводов на АНХК. На территории НПЗ ими было проведено около 700 метров труб, соединяющих один из терминалов АНХК с нелегальной базой.

Другой источник ТАСС говорил, что "Роснефть" сама инициировала расследование хищений нефтепродуктов и вела работу совместно с правоохранительными органами Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

По итогам 2015 года объем нефтепереработки на АНХК составил порядка 9 млн тонн.

Игорь Павлов с марта 2013 года по ноябрь 2014 года занимал пост вице-президента НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии. В ноябре 2014 года был назначен гендиректором АНХК. Тогда источники в "Роснефти" говорили, что к Павлову были вопросы по реализации инвестпрограммы на Дальнем Востоке. Кроме того, в 2014 году на заводах "Роснефти" случилось несколько аварий - на Рязанском, Саратовском, Куйбышевском и Комсомольском НПЗ. Самый крупный пожар произошел 15 июня на Ачинском НПЗ.

"Ангарская нефтехимическая компания" - предприятие Восточной Сибири по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов и продукции нефтехимии. По объему и глубине переработки нефти предприятие входит в первую десятку НПЗ России.

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