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Fitch прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,9% ВВП

Экономика и бизнес
20 сентября, 14:42 UTC+3
Согласно прогнозу, в 2017 году дефицит составит 2,8% ВВП
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,9% ВВП, в 2017 году - на уровне 2,8% ВВП. Об этом говорится в релизе агентства.

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По мнению экспертов Fitch, планы российского правительства относительно бюджета станут важной темой для оценки кредитного рейтинга РФ после парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. По их мнению, выборы подготовили почву для повторного введения среднесрочной фискальной политики и бюджетного правила, что уточнит планы правительства по балансировке бюджета.

Fitch может повысить кредитный рейтинг

Агентство может повысить кредитный рейтинг РФ при сокращении расходов бюджета и убедительной среднесрочной фискальной политике. 

По мнению экспертов Fitch, риски для долгосрочного кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте, находящегося на уровне "BBB-" с "негативным прогнозом", теперь сфокусированы на внутреннем госдолге. К тому же в случае неспособности РФ восстановиться после рецессии и при значительном отклонении от макроэкономических и бюджетных целей, последствия для России будут негативными, отмечают в Fitch.

"Дальнейшая приверженность к сдерживанию расходов и реализация вызывающей доверие среднесрочной бюджетной политики могут привести к позитивному рейтинговому действию", - говорится в релизе агентства.

При этом, по оценке Fitch, сдерживание расходов бюджета накануне президентских выборов в России в марте 2018 г. будет происходить менее жестко, чем в 2014-2015 годах.

15 апреля текущего года Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-" с "негативным" прогнозом. Тогда свое решение подтвердить рейтинг агентство поясняло сильным внешним балансом России и низкой потребностью страны в суверенном финансировании в условиях зависимости от цен на нефть, рисков со стороны госуправления, низкого потенциала роста и геополитической напряженности.

Следующий пересмотр суверенного кредитного рейтинг РФ в календаре Fitch запланирован на 14 октября текущего года.

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