Нарышкин считает, что в РФ уже можно дифференцировать ставку подоходного налога

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин полагает, что в настоящее время можно рассматривать идею дифференциации налоговой шкалы в зависимости от уровня дохода физических лиц.

"Это мое личное мнение: я думаю, можно думать уже о введении разных уровней налогообложения в зависимости от доходов. Но надо считать - не потеряем ли мы в результате таких мер", - сказал Нарышкин в интервью, которое транслируется на сайте "Комсомольской правды".

Нарышкин указал, что плоская шкала налогообложения физических лиц была введена в России для того, чтобы приучить граждан платить налоги. "Потому что у нас не было привычки в нашей истории платить налоги, и вообще у части наших граждан существовала психологическая установка, что "налог - это мой подарок государству". В этой связи и была введена плоская и низкая шкала налогов", - указал он.

При этом Нарышкин считает, что "дисциплина уплаты налогов стала уже нормальной".

В России действует плоская шкала подоходного налога, ставка составляет 13%.