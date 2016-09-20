Нарышкин считает, что в РФ уже можно дифференцировать ставку подоходного налога

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин полагает, что в настоящее время можно рассматривать идею дифференциации налоговой шкалы в зависимости от уровня дохода физических лиц.
"Это мое личное мнение: я думаю, можно думать уже о введении разных уровней налогообложения в зависимости от доходов. Но надо считать - не потеряем ли мы в результате таких мер", - сказал Нарышкин в интервью, которое транслируется на сайте "Комсомольской правды".
Нарышкин указал, что плоская шкала налогообложения физических лиц была введена в России для того, чтобы приучить граждан платить налоги. "Потому что у нас не было привычки в нашей истории платить налоги, и вообще у части наших граждан существовала психологическая установка, что "налог - это мой подарок государству". В этой связи и была введена плоская и низкая шкала налогов", - указал он.
При этом Нарышкин считает, что "дисциплина уплаты налогов стала уже нормальной".
В России действует плоская шкала подоходного налога, ставка составляет 13%.