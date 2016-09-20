Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарышкин считает, что в РФ уже можно дифференцировать ставку подоходного налога

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:08 UTC+3
Нарышкин указал, что плоская шкала налогообложения физических лиц была введена в России для того, чтобы приучить граждан платить налоги
Материал из 1 страницы
Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин

Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин полагает, что в настоящее время можно рассматривать идею дифференциации налоговой шкалы в зависимости от уровня дохода физических лиц.

Смотрите также
СМИ: Минфин предлагает повысить НДС и нагрузку на зарплаты

"Это мое личное мнение: я думаю, можно думать уже о введении разных уровней налогообложения в зависимости от доходов. Но надо считать - не потеряем ли мы в результате таких мер", - сказал Нарышкин в интервью, которое транслируется на сайте "Комсомольской правды".

Нарышкин указал, что плоская шкала налогообложения физических лиц была введена в России для того, чтобы приучить граждан платить налоги. "Потому что у нас не было привычки в нашей истории платить налоги, и вообще у части наших граждан существовала психологическая установка, что "налог - это мой подарок государству". В этой связи и была введена плоская и низкая шкала налогов", - указал он.

При этом Нарышкин считает, что "дисциплина уплаты налогов стала уже нормальной".

В России действует плоская шкала подоходного налога, ставка составляет 13%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов
4
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
7
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
Темы дня
Реклама