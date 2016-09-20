Глава ОПЕК ожидает значительного роста спроса на энергоносители в ближайшей перспективе

РИМ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Спрос на энергоносители, основными источниками которых останутся нефть и газ, значительно увеличится в ближайшей перспективе. Об этом заявил на энергетическом форуме генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Мы ожидаем, что в будущем спрос на энергоносители в мире увеличится на 50%", - сказал он.

Баркиндо отметил, что это требует более разумного использования энергии с учетом климатических проблем. При этом он указал, что углеводороды (нефть и газ) останутся главными источниками энергии для удовлетворения растущей потребности экономики.

Глава ОПЕК подчеркнул, что для достижения цели по добыче нефти до 110 млн баррелей в день к 2040 году нужны крупные инвестиции в сектор.

"То, что сейчас происходит на нефтяном рынке, отразится на будущем", - считает он.

Представитель ОПЕК также отметил продуктивный диалог организации с Россией и Китаем.

Страны ОПЕК увеличили совокупную добычу нефти в августе на 120 тыс. баррелей в сутки до рекордных 33,69 млн баррелей на фоне роста производства в Иране, Ираке и Кувейте.