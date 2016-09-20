Первую партию чая отправят аграрии Сочи в Великобританию

СОЧИ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Производители чая из Сочи готовятся отправить первую партию своей продукции в Великобританию. Это стало возможным благодаря тому, что Британская гильдия производителей высококачественных продуктов питания приняла в свои ряды сочинскую фабрику, сообщил во вторник в интервью корреспонденту ТАСС президент Ассоциации производителей краснодарского чая, председатель совета директоров компании "Мацестинский чай" Константин Туршу.

"Наше производство на 99% рассчитано на российский рынок. Но после успешного участия в международной выставке "Speciality and Fine Food Fair", которая собирает производителей деликатесов и элитных напитков, к нам поступило много предложений из-за рубежа, первую партию уже заказали британцы", - рассказал Туршу.

По словам представителя Ассоциации производителей краснодарского чая, выращенным в России напитком заинтересовались не только в Англии, но и в Германии, Австрии и Израиле. Делегация Краснодарского края в этом году возила образцы произведенного на территории региона чая на международную сельскохозяйственную выставку в Шанхай. "Неожиданно для нас самих родоначальники производства чая отдали сочинскому черному и зеленому классическому чаю золотую медаль выставки. Рассказывали, китайцы плакали, когда отдавали нам золото", - отметил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году чаеводы Сочи планируют в полтора раза превысить объемы сбора прошлого года и собрать до 450 тонн чайного листа.

Первые чайные кусты в Сочи были посажены крестьянином Иудой Кошманом в конце XIX века, в середине 1950 годов площадь чайных посадок достигла 700 гектаров. К концу прошлого века чаеводы собирали до 8 тысяч тонн чайного листа в год, прибыль достигала 2,2 млрд рублей.